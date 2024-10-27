🇷🇺🚀Возмездие с небес: момент поражения ФАБом позиций и живой силы противника на одном из направлений СВО❗️💥 #ФАБ #Прилет #ВСУ #СВО.
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🇷🇺🚀Возмездие с небес: момент поражения ФАБом позиций и живой силы противника на одном из направлений СВО❗️💥 #ФАБ #Прилет #ВСУ #СВО.
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