Когда пачкать посуду совсем не хочется, можно приготовить ужин в одной сковороде. Сегодня мы предлагаем попробовать курицу с лимоном — простое и вкусное блюдо, сочетающее в себе сочное мясо, ароматный фрукт и пряные травы.
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