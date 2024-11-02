Когда пачкать посуду совсем не хочется, можно приготовить ужин в одной сковороде. Сегодня мы предлагаем попробовать курицу с лимоном — простое и вкусное блюдо, сочетающее в себе сочное мясо, ароматный фрукт и пряные травы.