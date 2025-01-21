БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украинская «IT-армия имени Федорова» бьется лбом о бетонную стену России

Украинская «IT-армия имени Федорова» бьется лбом о бетонную стену России

Свен Херпиг: Кибератаки Киева в целом примитивны, и направлены на шумиху Константин Ольшанский Фото: Global Look Press Террористическая сущность киевского режима стала абсолютно очевидной уже и Европе.

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