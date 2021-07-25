Эксперты ломают головы: почему западная мягкая сила выигрывает у российской? - А ларчик просто открывался

Пока в «Современнике» поливают грязью ветеранов Войны — его худрук Виктор Рыжаков выигрывает на госзакупках ₽31,5 млн сам у себя (гениальная схема) Эксперты ломают головы: почему западная мягкая сила выигрывает у российской? Ответим примером.