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Эксперты ломают головы: почему западная мягкая сила выигрывает у российской? - А ларчик просто открывался

Пока в «Современнике» поливают грязью ветеранов Войны — его худрук Виктор Рыжаков выигрывает на госзакупках ₽31,5 млн сам у себя (гениальная схема) Эксперты ломают головы: почему западная мягкая сила выигрывает у российской? Ответим примером.

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