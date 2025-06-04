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Газета.ру

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Caviar представила эксклюзивные iPhone 16 и 17 с портретами Путина и Петра I

Caviar представила эксклюзивные iPhone 16 и 17 с портретами Путина и Петра I

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов компания Caviar представила лимитированную коллекцию смартфонов "Великие Люди России", посвященную выдающимся фигурам российской истории.

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