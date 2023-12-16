В Британии заявили о зависимости от российского ядерного топлива

Великобритания совместно со странами-партнерами по G7 поддерживает стремление снизить зависимость от гражданских ядерных товаров, поставляемых Россией, заявил член Палаты лордов, заместитель министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Мартин Калланан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии