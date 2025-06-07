Создатели мрачного приключения Hell is Us поделились философией своего проекта

Создатели мрачного приключения Hell is Us поделились философией своего проектаHell is Us – мрачная и атмосферная приключенческая игра, вдохновлённая классикой вроде The Legend of Zelda, но с современным подходом к исследованию мира.
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