Иностранцы попытались вывезти из Алтайского края нефрит стоимостью более 60 млн рублей

При этом документов для законного вывоза камней у перевозчика не было Фото: Федеральная таможенная служба В Алтайском крае таможенники пресекли попытку вывоза из РФ 6,5 тонны незаконно добытого белого нефрита.
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