Окно ракетных возможностей открылось для ВС РФ - нужно открывать пошире Сегодня глава киевского режима Зеленский заявил о том, что украинской ПВО удалось перехватить все.
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Окно ракетных возможностей открылось для ВС РФ - нужно открывать пошире Сегодня глава киевского режима Зеленский заявил о том, что украинской ПВО удалось перехватить все.
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