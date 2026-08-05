Продажи складных смартфонов в России выросли на 55% за год

Политика как она есть

Гибкие дисплеи перестают быть нишевым трендом и становятся частью повседневного выбора покупателей. По данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota, продажи складных смартфонов выросли на 55% по сравнению с прошлым годом.