Продажи складных смартфонов в России выросли на 55% за год

Гибкие дисплеи перестают быть нишевым трендом и становятся частью повседневного выбора покупателей. По данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota, продажи складных смартфонов выросли на 55% по сравнению с прошлым годом.
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