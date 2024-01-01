Улицы Питера стали ловушкой для мигрантов в Новый Год: Брали пачками. Автобус за автобусом наполнялся бородатыми ребятами

Тема о правах человека в проведенной операции полиции вообще не уместна. Остается только высказать удовлетворение, что полиция наконец показала работу как по профилактике возможных бандитских выходок мигрантов, так и по поимке нелегально находящихся в Питере. А про права человека при этом наверняка заговорили в диаспорах. Хотелось бы получить информацию об итогах проведенной операции. Про ряженых мигрантов под Дедов-Морозов непонятка: они что, знали заранее об операции, что вырядились?

Надежда Белугина

Спасибо всем, кто поверил в то, что порядок с мигрантами можно и нужно навести. Спасибо тем, кто принял участие в проверке. Не останавливаться и всё получится. То, что мнения будут неоднозначны, к этому надо относиться спокойно. Критиканы были и будут. Однако, и им хочется порядка. С Новым годом, друзья! К новым свершениям и отношениям. Чем быстрей мы придём к согласию, тем радостней будет наша жизнь! Нам жить в нашей стране и если каждый будет делать только хорошее в ней, плохому не останется места.