По данным IDC, лидером роста на рынке ПК во втором квартале стала Apple Вслед за о...

По данным IDC, лидером роста на рынке ПК во втором квартале стала AppleВслед за отчётом Canalys по динамике рынка ПК за второй квартал профильная статистика была опубликована и аналитиками IDC, которые также признали рост объёмов поставок ПК на 3 % в годовом сравнении, но выделили других лидеров.