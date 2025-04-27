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Военкор Гармаев показал фото освобождавших Курскую область солдат из КНДР

Военкор Гармаев показал фото освобождавших Курскую область солдат из КНДР

Военкор из Бурятии Гармаев обнародовал фото освобождавших Курскую область солдат из Кореи.Военкор из Бурятии Александр Гармаев опубликовал фото солдат Северной Кореи, участвовавших в освобождении Курской области от ВСУ.

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