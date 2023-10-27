Байден отдал приказ ударить по Сирии: США заявили, что Израиль тут не при чём

Военное руководство США приняло решение ударить по военным складам Ирана на сирийской территориях.Сегодня ночью американские истребители F-16 нанесли ракетные удары по военным складам Ирана на территории Сирии.
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