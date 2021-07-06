Последние новости коронавируса сегодня. Регионы готовятся к закрытию границ, «Спутник V» проверяют на детях

Продуктовые ретейлеры не успевают вакцинировать сотрудников из-за длинных очередей на прививку Сегодня, 6 июля, — 578 день с момента обнаружения коронавируса в Китае и 482 — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).