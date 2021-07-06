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Последние новости коронавируса сегодня. Регионы готовятся к закрытию границ, «Спутник V» проверяют на детях

Последние новости коронавируса сегодня. Регионы готовятся к закрытию границ, «Спутник V» проверяют на детях

Продуктовые ретейлеры не успевают вакцинировать сотрудников из-за длинных очередей на прививку Сегодня, 6 июля, — 578 день с момента обнаружения коронавируса в Китае и 482 — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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