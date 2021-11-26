Преступление или наказание: разбираемся в подробностях дела о «злоупотреблениях» в Большом Болдине

Любопытная история не так давно произошла в Большеболдинском районе. По статье 160 (ч. 3) УК РФ (то есть присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения) был вынесен обвинительный приговор Татьяне Михайловне Камбаратовой – за преступление, якобы совершённое на должности директора Большеболдинского гостиничного комплекса, который в своё время был создан для туристов, посещающих пушкинские места… Оговорюсь сразу: статья 160 считается тяжёлой, потому что она коррупционная и предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.