«FOOTBALL MOM CUP» 2022 чествует участников и победителей соревнований!

Завершился 6-ой Всероссийский турнир среди футбольных мам! В главный женский праздник, 8 марта, в Центре Футбольной Подготовки «Восхождение» при поддержке Спорткомитета Санкт-Петербурга и Федерации Футбола встретились 16 команд из разных городов России! Среди них Москва, Казань, Боровичи, Колпино, Гатчина, Всеволожск, Ярославль, Владимир, Великий Новгород, Самара и, конечно же, Санкт-Петербург! Открывала соревнование шестикратная олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта СССР и России, Герой Российской Федерации и футбольная мама — Любовь Ивановна Егорова! Традиционный «FOOTBALL MOM CUP» собрал более 160 участниц, устроивших праздничные «разборки» на футбольном поле.