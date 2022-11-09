Американское издание: Вашингтон должен дать понять Москве, что он не поддерживает попытки Украины вернуть Крым

Как пишет издание The American Conservative, сделка по беспрепятственному вывозу зёрна с Украины через Чёрное море в конце месяца может оказаться вновь под угрозой, если её не захотят продлевать.
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