Теперь вы видели всё: Ferrari с ламбо-дверями

«Как бы лакшери суперкар из лоукост-спорткара» – направление в тюнинге не новое, хорошо освоенное и пользующееся популярностью: взять хотя бы недавнюю (хотя как сказать) японскую придумку превращать Mazda MX-5 Miata в некое подобие Porsche 911.