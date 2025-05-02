Русские могут жить только по высшему закону духа, иначе будут уничтожены. Кургинян в программе «Право знать!» на ТВЦ

В эфире телепередачи «Право знать!» на канале «ТВ Центр» ведущий Дмитрий Куликов и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян обсудили стратегически важные процессы: столкновение интересов империй, конфликты идеологий, формирование новых правил глобальной игры.
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