Вера Брежнева: от звезды до инфоцыганки — как экс-певица стремится к миллионам без Меладзе Елена ГалицкаяУкраинская певица Вера Галушка, более известная как Вера Брежнева, прожила в мире шоу-бизнеса России великолепные десятилетия, сияя на сцене и зарабатывая миллионы.
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