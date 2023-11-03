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Вера Брежнева: от звезды до инфоцыганки — как экс-певица стремится к миллионам без Меладзе

Вера Брежнева: от звезды до инфоцыганки — как экс-певица стремится к миллионам без Меладзе

Вера Брежнева: от звезды до инфоцыганки — как экс-певица стремится к миллионам без Меладзе Елена ГалицкаяУкраинская певица Вера Галушка, более известная как Вера Брежнева, прожила в мире шоу-бизнеса России великолепные десятилетия, сияя на сцене и зарабатывая миллионы.

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