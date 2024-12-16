Рынки падают из-за Германии и Франции

Фьючерсы на европейские акции указывают на то, что акции региона упадут в понедельник. Ранее китайские акции также подешевели на фоне разочаровывающих данных по розничным продажам в КНР, сообщает Bloomberg.
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