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Риелтор Русакова объяснила, почему новостройки в Туле дорожают быстрее вторички

Риелтор Русакова объяснила, почему новостройки в Туле дорожают быстрее вторички

Пока природа потихоньку готовится ко сну, рынок жилья просыпается – традиционно цены на недвижимость осенью растут быстрее обычного.

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