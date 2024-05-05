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Захарова одним словом прокомментировала слова Зеленского про «украинский шеврон у Бога»

Захарова одним словом прокомментировала слова Зеленского про «украинский шеврон у Бога»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова одним словом прокомментировала слова Зеленского про «украинский шеврон у Бога».

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