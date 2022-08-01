Русская весна

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«Всё профукали и разворовали», — Володин о претензиях Киева на имущество СССР

«Всё профукали и разворовали», — Володин о претензиях Киева на имущество СССР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление посла Украины в Британии Вадима Пристайко о том, что Киев рассчитывает получить «хотя бы треть» зарубежного имущества бывшего СССР, которое сейчас принадлежит Российской Федерации.

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