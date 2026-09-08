На заводе "Автотор" в Калининграде начался выпуск рамных внедорожников Haval H9

На калининградском заводе «Автотор» началось серийное производство рамного внедорожника Haval H9. В пресс-службе GWM сообщили, что выпуск модели организован на базе сваренных и окрашенных кузовов с постепенным наращиванием технологических операций и ростом уровня локализации.