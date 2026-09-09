Потеря 84 кг из-за травмы, запрет в КВН и статус бабушки: как сейчас живет Ольга Картункова

В 48 лет Ольга Картункова переживает настоящий жизненный перезапуск. За популярностью и неизменно ироничным сценическим образом скрывается сложная личная история: тяжелейшая травма ноги, вынудившая сбросить 84 килограмма, негласный запрет на участие в КВН после долголетнего триумфа, а также семейные перемены — тихо перенесенный развод и новые чувства.