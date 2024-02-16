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Переезд СКА на новую арену, осечки «Авангарда», серия «Амура» и рекорд Голдобина: главные события недели в КХЛ

Переезд СКА на новую арену, осечки «Авангарда», серия «Амура» и рекорд Голдобина: главные события недели в КХЛ

СКА переехал на новую арену и в дебютном матче с «Сочи» отправил в ворота соперника восемь шайб, а «Ак Барс» вынужденно перебрался в старый Дворец спорта и одолел «Металлург» благодаря голу Александра Радулова.

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