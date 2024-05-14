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Эстония вслед за Литвой отправляет на Украину своих "военов"

Эстония вслед за Литвой отправляет на Украину своих "военов"

Не желая отставать от соседа по прибалтике, Таллин решил собрать свою дружину для охраны Запада Украины.

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Комментарии
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Александр Макеев
Эти вояки прибалты должны стать приоритетной целью для высокоточного дальнобойного российского оружия! Могилизовывать их всех на территории нацистской Украины! Должен быть скоростной конвейер: с Прибалтики везут груз живой скотины, тут же обратно его же после тщательной обработки российскими средствами увозят обратно в форме груза 200 из этой же скотины! Чтобы экономить доллары-евро на перевозку туда-сюда, прибалтам выгоднее самим перерабатывать в груз 200 своих вояк у себя в стране! 💀 😱☠️ 💩
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17 час.
АндрейБорков
Если это наемники или &quot;добровольцы&quot;, которые не являются штатными военнослужащими этих стран Проебалтики, то тут вопрос спорный, хотя и не совсем. Но если это именно штатные военнослужащие этих стран, то их отправка на территорию воюющей с Россией страны, УкРуины, автоматически делает их непосредственными участниками этого конфликта, по сути - ВОЙНЫ. То есть появление штатных вояк Проебалтики на территории УкРуины, по всем нормам и правилам, в том числе и Международным, это ВСТУПЛЕНИЕ ЭТИХ СТРАН В ВОЙНУ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ!!!! И что за жевание соплей и мутное бормотание опять с нашей стороны? Англию предупредили, что не дай Бог по территории РФ вашими боеприпасами хохлошумеры стрельнут, вам ОТВЕРТКА прилетит. Англия вчера дала &quot;добро&quot; хохлошумерам херачить по Крыму своими боеприпасами. То есть Англия на Россию Х...Й НАВАЛИЛА! И что? Да ХЕР В ОЧКО, ВОТ ЧТО! Реакции ни какой. По этому вся эта шлоебень типа Эстоний разных тоже на Россию кладет Х...Й, а мы продолжаем жевать сопли и что то там бубнить себе под нос. Когда это БЛЯД....ВО закончится? ЕЙ БОГУ, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО!
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1 час.

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