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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джиммер Фредетт получил разрыв двух связок бедра в матче турнира 3х3 ОИ-2024. Он пропустит около 6 месяцев

Игрок сборной США во второй встрече группового этапа с Польшей порвал две связки бедра. Ожидается, что на восстановление уйдет около 6 месяцев.

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