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В вертолетном полку 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО в Краснодарском крае прошел День призывника

В вертолетном полку 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО в Краснодарском крае прошел День призывника

В торжественном мероприятии приняли участие юнармейцы и призывники, командование полка ЮВО, военного комиссариата ЮВО, представители Администрации МО Кореновский район, Совета ветеранов и казачества Кореновска.

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