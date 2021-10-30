В вертолетном полку 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО в Краснодарском крае прошел День призывника

В торжественном мероприятии приняли участие юнармейцы и призывники, командование полка ЮВО, военного комиссариата ЮВО, представители Администрации МО Кореновский район, Совета ветеранов и казачества Кореновска.
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