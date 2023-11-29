Полицейские Дмитровского района Москвы задержали подозреваемого в использовании поддельных документов

При проведении экзаменов на право управления транспортными средствами в одном отделов ГИБДД руководитель подразделения заметил расхождения в документах, предъявленных кандидатом на получение водительских прав.
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