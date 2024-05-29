Такая начинка гораздо вкуснее. Фаршированные перцы без фарша

Хочу вам предложить рецепт приготовления фаршированного перца с простой и очень вкусной начинкой. Перец готовится легко, ну а все необходимые для блюда ингредиенты, скорей всего уже есть в вашем холодильнике.
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