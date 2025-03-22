Ракета накрыла совещание в Краматорске, под завалами остались «перцы» СБУ и «шишки» ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 22 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваКрутых «перцев» СБУ и «шишек» ВСУ порвала ракета во время закрытого совещания в Краматорске.