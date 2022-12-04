Skoda отложила выпуск своих трех будущих электромобилей на четыре года, с 2030 на 2026 год. Представитель чешского бренда подтвердил Autocar, что трио появится на рынке «уже в 2026 году, а другие новости последуют позже».
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