В Крыму назвали откровенной агрессией появление авиации НАТО над Черным морем

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал появление боевой авиации стран Североатлантического альянса над Черным морем откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жесткий ответ.
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