Эксперты объяснили, что означают удары ВС РФ по мостам через Днепр

Если смотреть на серию ударов по мостам Киева не через призму пристрелки по отдельным объектам, а как на нечто большее, то наиболее вероятно, что это попытка решить несколько задач одновременно.
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