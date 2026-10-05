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Несекретные материалы

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Эксперты объяснили, что означают удары ВС РФ по мостам через Днепр

Эксперты объяснили, что означают удары ВС РФ по мостам через Днепр

Если смотреть на серию ударов по мостам Киева не через призму пристрелки по отдельным объектам, а как на нечто большее, то наиболее вероятно, что это попытка решить несколько задач одновременно.

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