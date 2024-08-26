Эксперт предупредила о зависимости при приеме непроверенных БАДов

В последнее время участились случаи недекларируемого добавления запрещенных веществ (наркотических средств и психотропных) в биологически активные добавки (БАД), их употребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем и зависимости.
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