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Swedish Police Veteran Warns Islamization Is Replacing Gang Violence As Country's Defining Threat

Swedish Police Veteran Warns Islamization Is Replacing Gang Violence As Country's Defining Threat

Swedish Police Veteran Warns Islamization Is Replacing Gang Violence As Country's Defining Threat Via Remix News, A veteran Swedish police officer says tougher criminal laws have sharply improved security in Uppsala, but warns that Islamization and parallel social structures now pose a deeper long-term threat.

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