Swedish Police Veteran Warns Islamization Is Replacing Gang Violence As Country's Defining Threat Via Remix News, A veteran Swedish police officer says tougher criminal laws have sharply improved security in Uppsala, but warns that Islamization and parallel social structures now pose a deeper long-term threat.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии