Китай осудил так называемый американский "Доклад о политике Сянгана"

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомэня во вторник категорически выступил против и сурово осудил обнародованный правительством США "Доклад о политике Сянгана" /Hong Kong Policy Act Report/ и так называемые "санкции" в отношении соответствующих должностных лиц центрального правительства КНР и администрации Специального административного района /САР/ Сянган.