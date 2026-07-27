НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда көчле җил көтелә

Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы куркынычсызлык чаралары турында искәртте.Татарстанда (шул исәптән Казанда) 28 июль кичендә, төнлә һәм көндез секундына 18-23 метрга кадәр көчле җил, яшенле яңгырлар, шулай ук урыны белән боз явуы көтелә.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии