Татарстанда көчле җил көтелә

Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы куркынычсызлык чаралары турында искәртте.Татарстанда (шул исәптән Казанда) 28 июль кичендә, төнлә һәм көндез секундына 18-23 метрга кадәр көчле җил, яшенле яңгырлар, шулай ук урыны белән боз явуы көтелә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии