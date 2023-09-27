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Кай Джонс станцевал под Майкла Джексона во время трансляции в соцсети

Кай Джонс станцевал под Майкла Джексона во время трансляции в соцсети

Центровой «Шарлотт» Кай Джонс продолжил привлекать к себе внимание в соцсетях. На этот раз баскетболист с энтузиазмом станцевал под песню Майкла Джексона во время прямой трансляции.

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