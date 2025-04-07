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Царьград

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Генпрокуратура РФ признала нежелательной японскую НПО из-за Курильских островов

Генпрокуратура РФ признала нежелательной японскую НПО из-за Курильских островов

Генпрокуратура России признала нежелательной японскую НПО с штабом в Токио. Ассоциация финансировалась из государственного бюджета Японии и разрабатывала методики по передаче Курильских островов, распространяя также литературу с картографической экспансией.

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