PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

364 подписчика

В России предложили ввести пожизненные пенсии для граждан, пострадавших от собак

В России предложили ввести пожизненные пенсии для граждан, пострадавших от собак

В Госдуме предложили пожизненно выплачивать пенсии гражданам, пострадавшим от собак. Автором идеи оказался депутат Амир Хамитов, по мнению которого, эти расходы на себя будет должен взять хозяин животного, причинившего серьезный вред здоровью, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх