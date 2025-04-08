В России предложили ввести пожизненные пенсии для граждан, пострадавших от собак

В Госдуме предложили пожизненно выплачивать пенсии гражданам, пострадавшим от собак. Автором идеи оказался депутат Амир Хамитов, по мнению которого, эти расходы на себя будет должен взять хозяин животного, причинившего серьезный вред здоровью, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА Новости.
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