СБЕР ПОЛНОСТЬЮ СПИСЫВАЕТ КРЕДИТЫ ПОГИБШИХ ПРИ ТЕРАКТЕ И ОТ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ КЛИЕНТОВ

В Сбербанке действует особая программа поддержки заёмщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях. В случае их гибели от военных или террористических действий на приграничных территориях банк полностью списывает все кредиты.
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