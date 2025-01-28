Секреты языка тела: что говорит о человеке привычка держать руки в карманах

Руки в карманах — распространенная привычка и у мужчин, и у женщин, в кино и обычной жизни. Жест привычный, но что за ним скрывается? Психологи признают, что он способен скрывать в себе целую палитру внутренних состояний человека, которые могут варьироваться от желания защиты до стремления к независимости.