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Аргументы и Факты

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Овчинский: в Москве открылись инсталляции к юбилею Дня строителя

Овчинский: в Москве открылись инсталляции к юбилею Дня строителя

К 70‑летию Дня строителя в Москве появились праздничные арт‑объекты и интерактивные установки. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский сообщил, что на Ростовской набережной разместили эффектную световую композицию, а в разных районах города установили стереоскопы, с помощью которых можно взглянуть на архивные снимки знаковых столичных мест.

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