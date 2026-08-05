Овчинский: в Москве открылись инсталляции к юбилею Дня строителя

К 70‑летию Дня строителя в Москве появились праздничные арт‑объекты и интерактивные установки. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский сообщил, что на Ростовской набережной разместили эффектную световую композицию, а в разных районах города установили стереоскопы, с помощью которых можно взглянуть на архивные снимки знаковых столичных мест.