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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Вредоносное ПО распространялась через мод Slay the Spire в Steam для кражи пользоват...

Вредоносное ПО распространялась через мод Slay the Spire в Steam для кражи пользоват...

Вредоносное ПО распространялась через мод Slay the Spire в Steam для кражи пользовательских данных и паролейПару дней назад злоумышленники получили доступ к учетной записи Steam разработчика дополнения Downfall и скомпрометировали загрузки игр с помощью вредоносного ПО под названием Epsilon Information Stealer.

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