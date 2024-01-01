Вредоносное ПО распространялась через мод Slay the Spire в Steam для кражи пользоват...

Вредоносное ПО распространялась через мод Slay the Spire в Steam для кражи пользовательских данных и паролейПару дней назад злоумышленники получили доступ к учетной записи Steam разработчика дополнения Downfall и скомпрометировали загрузки игр с помощью вредоносного ПО под названием Epsilon Information Stealer.