В Средиземном море прошло двустороннее военно-морское учение России и Египта

Двустороннее военно-морское учение «Мост дружбы — 2025» с участием кораблей и судов обеспечения российского Военно-морского флота (ВМФ) и Военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет состоялось в акватории Средиземного моря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии