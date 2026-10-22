US Midterm Elections: A Potential Turning for the Bull Market E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! MichaelFX_ICT The US midterm elections will take place on November 3, 2026.
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